Доступно в 107 аптеках в Львив
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Карвалпас капсулы №30
Новалик-Фарма
440,10
грн
Забрать 18.11 после 15:00
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Карвалпас капсулы №30
Новалик-Фарма
457,35
Экономия при брони:
-21,84 грн
435,51
грн
Забронировать
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Карвалпас капсулы №30
Новалик-Фарма
440,10
грн
Забрать 19.11 после 12:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Карвалпас капсулы №30
Новалик-Фарма
440,10
грн
Забрать 19.11 после 12:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Карвалпас капсулы №30
Новалик-Фарма
440,10
грн
Забрать 19.11 после 12:00
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Карвалпас капсулы №30
Новалик-Фарма
440,10
грн
Забрать 19.11 после 12:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Карвалпас капсулы №30
Новалик-Фарма
440,10
грн
Забрать 18.11 после 15:00
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Карвалпас капсулы №30
Новалик-Фарма
440,10
грн
Забрать 18.11 после 16:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Карвалпас капсулы №30
Новалик-Фарма
440,10
грн
Забрать 19.11 после 12:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Карвалпас капсулы №30
Новалик-Фарма
440,10
грн
Забрать 19.11 после 12:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Карвалпас капсулы №30
Новалик-Фарма
440,10
грн
Забрать 18.11 после 14:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Карвалпас капсулы №30
Новалик-Фарма
456,30
Экономия при брони:
-89,70 грн
366,60
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Карвалпас капсулы №30
Новалик-Фарма
440,10
грн
Забрать 19.11 после 12:00
Пульс
Закрыто
Открывается в 05:00
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
Карвалпас капсулы №30
Новалик-Фарма
297,00
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Карвалпас капсулы №30
Новалик-Фарма
440,10
грн
Забрать 18.11 после 15:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Карвалпас капсулы №30
Новалик-Фарма
440,10
грн
Забрать 18.11 после 15:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Карвалпас капсулы №30
Новалик-Фарма
448,90
Экономия при брони:
-31,00 грн
417,90
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Карвалпас капсулы №30
Новалик-Фарма
440,10
грн
Забрать 18.11 после 17:00
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Карвалпас капсулы №30
Новалик-Фарма
440,10
грн
Забрать 18.11 после 16:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
1.2 км
Карвалпас капсулы №30
Новалик-Фарма
440,10
грн
Забрать 18.11 после 17:00
