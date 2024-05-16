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Артимар капсулы, №120 - Киев (879690) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 184 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (3)
1190,99
Экономия: -181,19 грн
1009,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (2)
1245,50
Экономия: -107,00 грн
1138,50 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
1240,57
Экономия: -102,07 грн
1138,50 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (1)
1243,62
Экономия: -105,12 грн
1138,50 грн
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
1165,51
Экономия: -40,61 грн
1124,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
1220,02
Экономия: -81,52 грн
1138,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (1)
1186,67
Экономия: -48,17 грн
1138,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (3)
1145,31
Экономия: -51,41 грн
1093,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (2)
1187,15
Экономия: -58,25 грн
1128,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
1211,10
Экономия: -72,60 грн
1138,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (2)
1217,12
Экономия: -78,62 грн
1138,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
Всего: упаковка (1)
1200,28
Экономия: -61,78 грн
1138,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (1)
1212,28
Экономия: -73,78 грн
1138,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (2)
1109,08
Экономия: -49,08 грн
1060,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 66
Всего: упаковка (1)
1234,35
Экономия: -95,85 грн
1138,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (5)
1170,99
Экономия: -161,19 грн
1009,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Межигорская, 56
Всего: упаковка (2)
1199,93
Экономия: -61,43 грн
1138,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 71
Всего: упаковка (1)
1169,54
Экономия: -64,64 грн
1104,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 3
Всего: упаковка (1)
1138,49 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (3)
1216,15
Экономия: -77,65 грн
1138,50 грн