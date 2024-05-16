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Артимар капсулы, №120 - Харьков (879690) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
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Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
1184,97
Экономия: -67,07 грн
1117,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (1)
1252,57
Экономия: -146,49 грн
1106,08 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
1213,33
Экономия: -74,83 грн
1138,50 грн
В других городах:
Подорожник
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Карловка, ул. Великотырновская, 4/8-А
Всего: упаковка (2)
1156,99
Экономия: -147,19 грн
1009,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 42/2
Всего: упаковка (2)
1138,49 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Ахтырка, пер. Харьковский, 2
Всего: упаковка (1)
1112,23
Экономия: -87,63 грн
1024,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Котельва, ул. Мира, 1-Б
Всего: упаковка (2)
1129,99
Экономия: -120,19 грн
1009,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Мира, 7
Всего: упаковка (1)
1108,95
Экономия: -38,95 грн
1070,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Небесной Сотни, 79-А
Всего: упаковка (3)
1138,49 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Головко, 15
Всего: упаковка (1)
1138,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Всего: упаковка (1)
1088,99 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Всего: упаковка (4)
1222,36
Экономия: -143,90 грн
1078,46 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Котляревского, 11
Всего: упаковка (1)
1088,99 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Небесной Сотни, 15/32
Всего: упаковка (1)
1169,19
Экономия: -90,09 грн
1079,10 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, перек. Соборности / Европейская, 29/15
Всего: упаковка (2)
1114,99
Экономия: -105,19 грн
1009,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Европейская, 21
Всего: упаковка (4)
1126,66
Экономия: -61,66 грн
1065,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Соборности, 44
Всего: упаковка (1)
1149,99
Экономия: -140,19 грн
1009,80 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 44
Всего: упаковка (3)
1190,11
Экономия: -101,11 грн
1089,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 46
Всего: упаковка (4)
1183,91
Экономия: -85,01 грн
1098,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 50-А
Всего: упаковка (4)
1192,43
Экономия: -93,53 грн
1098,90 грн