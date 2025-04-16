Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Запорожье
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони: -90,90 грн
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Акинфиева Ивана, 12-Б
67.9 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони: -60,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
69.2 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони: -60,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
72.2 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони: -60,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Смела, бульв. Графа Бобринского Алексея, 11-В
286.4 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони: -90,90 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 320
287.2 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони: -90,90 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
289.0 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони: -90,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Высоцкого, 23
358.5 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
868,09
Экономия при брони: -56,37 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
358.8 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
802,36
Экономия при брони: -36,41 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 56
368.2 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони: -90,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Европейская, 72
368.4 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони: -90,90 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 2
369.4 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони: -90,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Татарбунары, ул. Горького Максима, 19
477.7 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 45
516.3 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони: -90,90 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
516.4 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони: -90,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 66
519.6 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони: -90,90 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Новоднестровск, м-н Молодежный, 7
578.2 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Новоднестровск, м-н Молодежный, 6
578.3 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони: -90,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Новоднестровск, кв-л 4-й, 6
578.4 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони: -90,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Сокиряны, ул. Победы, 10-А
578.9 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони: -60,60 грн