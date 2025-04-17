Винница (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Винница
Подорожник
Закрыто
Открывается через 41 мин
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони: -93,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 41 мин
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
2.1 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони: -93,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 41 мин
Винница, ул. Келецкая, 66
5.7 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони: -93,60 грн
В городах рядом
Здорова родина
Закрыто
Открывается через 41 мин
Новоднестровск, м-н Молодежный, 7
106.0 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
Подорожник
Закрыто
Открывается через 41 мин
Новоднестровск, м-н Молодежный, 6
106.0 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони: -93,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 41 мин
Новоднестровск, кв-л 4-й, 6
106.1 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони: -93,60 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 41 мин
Хмельницкий, шоссе Староконстантиновское, 5/3
109.4 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
Подорожник
Закрыто
Открывается через 41 мин
Хмельницкий, ул. Мазепы Гетмана, 33
109.8 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
357,50
Экономия при брони: -46,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 41 мин
Хмельницкий, шоссе Староконстантиновское, 2/1-Б
109.9 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони: -93,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 41 мин
Хмельницкий, шоссе Староконстантиновское, 17/1
110.1 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони: -93,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 41 мин
Хмельницкий, ул. Свободы, 1-А
110.3 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони: -93,60 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 41 мин
Хмельницкий, просп. Мира, 69
110.4 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
Подорожник
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 34
110.5 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони: -93,60 грн
Ровнолики
Закрыто
Открывается через 41 мин
Хмельницкий, ул. Петлюры Симона, 59
110.8 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
D.s.
Закрыто
Открывается через 41 мин
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 18
111.5 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
Подорожник
Закрыто
Открывается через 41 мин
Хмельницкий, ул. Заречанская, 34
111.5 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони: -93,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 41 мин
Хмельницкий, ул. Заречанская, 57/1
111.5 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
834,00
Экономия при брони: -36,01 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 10:00
Хмельницкий, ул. Бандеры Степана, 2-А
111.6 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 09:00
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 72
112.6 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони: -93,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 41 мин
Хмельницкий, ул. Шухевича Романа, 1/1
113.4 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
357,50
Экономия при брони: -46,80 грн