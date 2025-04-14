Одесса (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Одесса
Подорожник
Одесса, ул. Европейская, 72
4.0 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони: -90,90 грн
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 56
4.5 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони: -90,90 грн
Аптека бам
Одесса, дорога Фонтанская, 2
5.3 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони: -90,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
13.4 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
809,60
Экономия при брони: -43,65 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Высоцкого, 23
13.7 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
841,42
Экономия при брони: -29,70 грн
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Бажаемо здоровья
Татарбунары, ул. Горького Максима, 19
109.5 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
Подорожник
Смела, бульв. Графа Бобринского Алексея, 11-В
318.5 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони: -90,90 грн
Подорожник
Сокиряны, ул. Победы, 11-А
328.9 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони: -60,60 грн
Подорожник
Сокиряны, ул. Победы, 10-А
328.9 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони: -60,60 грн
Подорожник
Сокиряны, ул. Кобылянской, 35-А
329.4 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони: -60,60 грн
Здорова родина
Новоднестровск, м-н Молодежный, 7
337.6 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
Подорожник
Новоднестровск, м-н Молодежный, 6
337.6 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони: -90,90 грн
Подорожник
Новоднестровск, кв-л 4-й, 6
337.7 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони: -90,90 грн
Подорожник
Вашковцы, ул. Грушевского Михаила, 12
343.1 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони: -90,90 грн
Аптека бам
Черкассы, бульв. Шевченко, 320
343.7 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони: -90,90 грн
Аптека бам
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
344.3 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони: -90,90 грн
Подорожник
Винница, ул. Келецкая, 66
348.5 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони: -90,90 грн
Подорожник
Винница, ул. Киевская, 45
348.7 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони: -90,90 грн
Аптека бам
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
348.9 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони: -90,90 грн
Бажаемо здоровья
Кельменцы, ул. Сагайдачного Петра, 72
363.1 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп