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АП16 (AP16)
АП16 (AP16)
Николаев
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Высоцкого, 23
97.9 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
854,80
Экономия при брони:
-43,08 грн
811,72
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
98.1 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
806,29
Экономия при брони:
-40,34 грн
765,95
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 56
107.7 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-93,60 грн
621,40
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется через 14 мин
Одесса, ул. Европейская, 72
107.9 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-93,60 грн
621,40
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 2
109.0 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-93,60 грн
621,40
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 14 мин
Татарбунары, ул. Горького Максима, 19
218.5 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
591,50
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Смела, бульв. Графа Бобринского Алексея, 11-В
255.9 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-93,60 грн
621,40
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется через 14 мин
Запорожье, просп. Соборный, 109
259.1 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-93,60 грн
621,40
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется через 14 мин
Черкассы, бульв. Шевченко, 320
277.9 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-93,60 грн
621,40
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
278.1 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-62,40 грн
652,60
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
278.3 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-62,40 грн
652,60
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется через 14 мин
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
278.9 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-93,60 грн
621,40
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Акинфиева Ивана, 12-Б
286.5 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-62,40 грн
652,60
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется через 14 мин
Винница, ул. Киевская, 45
365.9 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-93,60 грн
621,40
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется через 14 мин
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
366.1 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-93,60 грн
621,40
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется через 14 мин
Винница, ул. Келецкая, 66
367.2 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-93,60 грн
621,40
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется через 14 мин
Сокиряны, ул. Победы, 11-А
381.0 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-62,40 грн
652,60
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется через 14 мин
Сокиряны, ул. Победы, 10-А
381.0 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-62,40 грн
652,60
грн
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Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Сокиряны, ул. Кобылянской, 35-А
381.5 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-62,40 грн
652,60
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется через 14 мин
Новоднестровск, м-н Молодежный, 7
385.9 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
808,13
грн
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