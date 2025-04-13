Киев
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АП16 (AP16)
АП16 (AP16)
Киев
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
156.9 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-85,40 грн
629,60
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 320
158.6 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-85,40 грн
629,60
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Смела, бульв. Графа Бобринского Алексея, 11-В
166.8 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
714,90
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
198.4 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-90,90 грн
624,10
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Киевская, 45
198.5 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-90,90 грн
624,10
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Келецкая, 66
203.3 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-90,90 грн
624,10
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Звягель, ул. Шевченко, 4
205.8 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-90,90 грн
624,10
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Корец, ул. Киевская, 61-Ж
238.4 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-90,90 грн
624,10
грн
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Аптека твоей родини
Открыто
Закроется в 21:00
Славута, ул. Казацкая, 2
260.5 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
783,50
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Березно, ул. Буховича, 4
272.1 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
638,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Гоща, ул. Независимости, 11-Б
272.3 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
714,90
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Березно, ул. Андреевская, 36
272.7 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
714,90
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Нетишин, просп. Независимости, 11
274.9 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
357,50
Экономия при брони:
-45,45 грн
312,05
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Хмельницкий, шоссе Староконстантиновское, 5/3
275.5 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
588,45
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Свободы, 1-А
275.8 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-90,90 грн
624,10
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Хмельницкий, просп. Мира, 69
275.8 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
588,45
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Хмельницкий, шоссе Староконстантиновское, 17/1
276.8 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-90,90 грн
624,10
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 34
277.0 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-90,90 грн
624,10
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 57/1
277.1 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
848,12
Экономия при брони:
-50,13 грн
797,99
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Мазепы Гетмана, 33
277.1 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
357,50
Экономия при брони:
-45,45 грн
312,05
грн
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