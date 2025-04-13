Киев
АП16 (AP16)

АП16 (AP16)

Киев (адрес не указан)
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В городах рядом
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
156.9 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони: -85,40 грн
629,60 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 320
158.6 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони: -85,40 грн
629,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Смела, бульв. Графа Бобринского Алексея, 11-В
166.8 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони: -0,10 грн
714,90 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
198.4 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони: -90,90 грн
624,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Киевская, 45
198.5 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони: -90,90 грн
624,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Келецкая, 66
203.3 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони: -90,90 грн
624,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Звягель, ул. Шевченко, 4
205.8 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони: -90,90 грн
624,10 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Корец, ул. Киевская, 61-Ж
238.4 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони: -90,90 грн
624,10 грн
Аптека твоей родини
Открыто
Закроется в 21:00
Славута, ул. Казацкая, 2
260.5 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
783,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Березно, ул. Буховича, 4
272.1 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
638,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Гоща, ул. Независимости, 11-Б
272.3 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони: -0,10 грн
714,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Березно, ул. Андреевская, 36
272.7 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони: -0,10 грн
714,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Нетишин, просп. Независимости, 11
274.9 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
357,50
Экономия при брони: -45,45 грн
312,05 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Хмельницкий, шоссе Староконстантиновское, 5/3
275.5 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
588,45 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Свободы, 1-А
275.8 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони: -90,90 грн
624,10 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Хмельницкий, просп. Мира, 69
275.8 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
588,45 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Хмельницкий, шоссе Староконстантиновское, 17/1
276.8 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони: -90,90 грн
624,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 34
277.0 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони: -90,90 грн
624,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 57/1
277.1 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
848,12
Экономия при брони: -50,13 грн
797,99 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Мазепы Гетмана, 33
277.1 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
357,50
Экономия при брони: -45,45 грн
312,05 грн
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