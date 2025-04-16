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АП16 (AP16)
АП16 (AP16)
Кривой Рог
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
129.5 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-60,60 грн
654,40
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
130.1 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-60,60 грн
654,40
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
132.7 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-90,90 грн
624,10
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Акинфиева Ивана, 12-Б
139.1 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-60,60 грн
654,40
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Смела, бульв. Графа Бобринского Алексея, 11-В
184.3 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-93,60 грн
621,40
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 320
195.0 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-93,60 грн
621,40
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
196.6 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-93,60 грн
621,40
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Высоцкого, 23
244.3 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
854,80
Экономия при брони:
-43,08 грн
811,72
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
244.7 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
806,29
Экономия при брони:
-40,34 грн
765,95
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 19:30
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 56
255.8 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-90,90 грн
624,10
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Европейская, 72
255.9 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-90,90 грн
624,10
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, дорога Фонтанская, 2
257.3 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-90,90 грн
624,10
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Татарбунары, ул. Горького Максима, 19
367.3 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
591,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Киевская, 45
390.6 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-93,60 грн
621,40
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
390.7 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-93,60 грн
621,40
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Келецкая, 66
393.6 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-93,60 грн
621,40
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Новоднестровск, м-н Молодежный, 7
446.6 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
802,03
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Новоднестровск, м-н Молодежный, 6
446.7 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-93,60 грн
621,40
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Сокиряны, ул. Победы, 10-А
446.8 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-62,40 грн
652,60
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Новоднестровск, кв-л 4-й, 6
446.8 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-93,60 грн
621,40
грн
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