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АП16 (AP16)
АП16 (AP16)
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Акинфиева Ивана, 12-Б
190.7 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-60,60 грн
654,40
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
194.4 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-60,60 грн
654,40
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
195.6 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-60,60 грн
654,40
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
253.2 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-90,90 грн
624,10
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 320
306.1 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-90,90 грн
624,10
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
307.3 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-90,90 грн
624,10
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Смела, бульв. Графа Бобринского Алексея, 11-В
325.2 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-90,90 грн
624,10
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Высоцкого, 23
553.0 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
848,76
Экономия при брони:
-37,04 грн
811,72
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
553.3 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
808,91
Экономия при брони:
-42,96 грн
765,95
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 56
565.0 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-60,60 грн
654,40
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Европейская, 72
565.1 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-60,60 грн
654,40
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 45
565.6 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-90,90 грн
624,10
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
565.6 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-90,90 грн
624,10
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 2
566.7 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-60,60 грн
654,40
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 66
570.2 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-90,90 грн
624,10
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Звягель, ул. Шевченко, 4
616.1 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-90,90 грн
624,10
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Корец, ул. Киевская, 61-Ж
648.7 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-90,90 грн
624,10
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Новоднестровск, м-н Молодежный, 7
657.4 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
807,02
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Новоднестровск, м-н Молодежный, 6
657.4 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-90,90 грн
624,10
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Новоднестровск, кв-л 4-й, 6
657.5 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-90,90 грн
624,10
грн
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