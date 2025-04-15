Днепр (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Днепр
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони: -60,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
4.3 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони: -60,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Акинфиева Ивана, 12-Б
7.9 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони: -60,60 грн
В городах рядом
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
71.9 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони: -90,90 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 320
236.7 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони: -90,90 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
238.4 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони: -90,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Смела, бульв. Графа Бобринского Алексея, 11-В
240.8 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони: -90,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Высоцкого, 23
375.6 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
841,42
Экономия при брони: -29,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
376.0 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
809,60
Экономия при брони: -43,65 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 56
386.7 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони: -90,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Европейская, 72
386.9 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони: -90,90 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 2
388.1 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони: -90,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 45
482.3 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони: -90,90 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
482.4 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони: -90,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 66
486.1 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони: -90,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Татарбунары, ул. Горького Максима, 19
498.2 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Новоднестровск, м-н Молодежный, 7
554.0 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
804,40
Экономия при брони: -11,99 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Новоднестровск, м-н Молодежный, 6
554.0 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони: -90,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Новоднестровск, кв-л 4-й, 6
554.1 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони: -90,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Сокиряны, ул. Победы, 10-А
556.4 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони: -60,60 грн