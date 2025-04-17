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АП16 (AP16)
АП16 (AP16)
Чернигов
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 09:00
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 72
229.8 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-101,90 грн
613,10
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
234.8 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-101,90 грн
613,10
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 320
236.1 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-101,90 грн
613,10
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется через 3 мин
Смела, бульв. Графа Бобринского Алексея, 11-В
255.1 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-101,90 грн
613,10
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Звягель, ул. Шевченко, 4
275.6 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-101,90 грн
613,10
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Корец, ул. Киевская, 61-Ж
304.7 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-101,90 грн
613,10
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
319.7 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-101,90 грн
613,10
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Киевская, 45
319.9 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-101,90 грн
613,10
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Березно, ул. Буховича, 4
320.3 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
621,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется через 3 мин
Березно, ул. Андреевская, 36
320.9 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
714,90
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Сарны, ул. Европейская, 39
324.4 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-51,00 грн
664,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Сарны, ул. Европейская, 9
324.4 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-51,00 грн
664,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Келецкая, 66
324.5 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-101,90 грн
613,10
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 3 мин
Сарны, ул. Европейская, 33/2
324.5 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
704,50
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется через 3 мин
Сарны, ул. Широкая, 60
324.5 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
821,38
Экономия при брони:
-55,43 грн
765,95
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется через 3 мин
Сарны, ул. Широкая, 12
325.0 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-51,00 грн
664,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Сарны, ул. Бандеры Степана, 7
326.0 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-51,00 грн
664,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Дубровица, ул. 1000-летия Дубровицы, 8-А
326.9 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
714,90
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется через 3 мин
Гоща, ул. Независимости, 11-Б
337.5 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
715,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
714,90
грн
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Аптека твоей родини
Открыто
Закроется в 21:00
Славута, ул. Казацкая, 2
338.3 км
АП16 капсулы №20
Е-Витал груп
766,50
грн
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