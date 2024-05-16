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АП16 капсулы, №20 - Киев (879430) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, шоссе Харьковское, 158-К
Всего: упаковка (1)
699,80
Экономия: -152,70 грн
547,10 грн
В других городах:
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Киевская, 25
Всего: упаковка (5)
562,99
Экономия: -63,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Бердичев, ул. Житомирская, 23-А
Всего: упаковка (1)
587,99
Экономия: -88,19 грн
499,80 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
Всего: упаковка (1)
577,99
Экономия: -78,19 грн
499,80 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 320
Всего: упаковка (1)
557,99
Экономия: -58,19 грн
499,80 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
Всего: упаковка (2)
557,99
Экономия: -58,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Келецкая, 66
Всего: упаковка (8)
578,99
Экономия: -79,19 грн
499,80 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Корец, ул. Киевская, 61-Ж
Всего: упаковка (2)
546,99
Экономия: -47,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Шепетовка, просп. Мира, 32
Всего: упаковка (2)
590,99
Экономия: -91,19 грн
499,80 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Староконстантинов, ул. Острожского, 13
Всего: капсулы (10)
548,99
Экономия: -49,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Березно, ул. Андреевская, 36
Всего: упаковка (2)
659,99
Экономия: -160,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Панаса Мирного, 28/4
Всего: капсулы (10)
587,99
Экономия: -88,19 грн
499,80 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Свободы, 1-А
Всего: упаковка (3)
569,99
Экономия: -70,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, просп. Мира, 72/5
Всего: упаковка (2)
573,99
Экономия: -74,19 грн
499,80 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, шоссе Староконстантиновское, 17/1
Всего: капсулы (10)
562,99
Экономия: -63,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 34
Всего: упаковка (2)
622,99
Экономия: -123,19 грн
499,80 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Бандеры Степана, 2-А
Всего: упаковка (1)
515,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Старогородская, 25
Всего: капсулы (10)
562,99
Экономия: -63,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Шухевича Романа, 1/1
Всего: упаковка (1)
622,99
Экономия: -123,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 18:00
Острог, ул. Татарская, 179-Б
Всего: упаковка (1)
605,99
Экономия: -106,19 грн
499,80 грн