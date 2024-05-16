К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Аптека бам Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, ул. Яркая, 19 Всего: упаковка (1) 557,99 Экономия: -58,19 грн 499,80 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, ул. Акинфиева Ивана, 12-Б Всего: упаковка (1) 653,99 Экономия: -154,19 грн 499,80 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 46 Всего: упаковка (1) 587,99 Экономия: -88,19 грн 499,80 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Днепр, пер. Парусный, 18-Б Всего: упаковка (1) 560,99 Экономия: -61,19 грн 499,80 грн Забронировать

Аптека бам Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, ул. Ближняя, 31-Б Всего: упаковка (16) 579,99 Экономия: -80,19 грн 499,80 грн Забронировать

Аптека бам Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, просп. Соборный, 109 Всего: упаковка (1) 569,99 Экономия: -70,19 грн 499,80 грн Забронировать

Аптека бам Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Черкассы, бульв. Шевченко, 320 Всего: упаковка (1) 557,99 Экономия: -58,19 грн 499,80 грн Забронировать

Аптека бам Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47 Всего: упаковка (1) 577,99 Экономия: -78,19 грн 499,80 грн Забронировать

Аптека бам Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1 Всего: упаковка (19) 568,99 Экономия: -69,19 грн 499,80 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, шоссе Харьковское, 158-К Всего: упаковка (1) 699,80 Экономия: -152,70 грн 547,10 грн Забронировать

Аптека бам Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Житомир, ул. Киевская, 25 Всего: упаковка (5) 562,99 Экономия: -63,19 грн 499,80 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Бердичев, ул. Житомирская, 23-А Всего: упаковка (1) 587,99 Экономия: -88,19 грн 499,80 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Одесса, ул. Пантелеймоновская, 56 Всего: капсулы (10) 622,99 Экономия: -123,19 грн 499,80 грн Забронировать

Аптека бам Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Винница, ул. Нарбута Георгия, 3 Всего: упаковка (2) 557,99 Экономия: -58,19 грн 499,80 грн Забронировать

Аптека бам Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Одесса, дорога Фонтанская, 2 Всего: упаковка (4) 579,99 Экономия: -80,19 грн 499,80 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Винница, ул. Келецкая, 66 Всего: упаковка (8) 578,99 Экономия: -79,19 грн 499,80 грн Забронировать

Аптека бам Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Староконстантинов, ул. Острожского, 13 Всего: капсулы (10) 548,99 Экономия: -49,19 грн 499,80 грн Забронировать

Аптека бам Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Корец, ул. Киевская, 61-Ж Всего: упаковка (2) 546,99 Экономия: -47,19 грн 499,80 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Шепетовка, просп. Мира, 32 Всего: упаковка (2) 590,99 Экономия: -91,19 грн 499,80 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Сокиряны, ул. Победы, 11-А Всего: упаковка (1) 622,99 Экономия: -123,19 грн 499,80 грн Забронировать