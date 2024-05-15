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АП16 капсулы, №20 - Днепр (Днепропетровск) (879430) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (16)
579,99
Экономия: -80,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (1)
560,99
Экономия: -61,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 46
Всего: упаковка (1)
587,99
Экономия: -88,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Акинфиева Ивана, 12-Б
Всего: упаковка (1)
653,99
Экономия: -154,19 грн
499,80 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Яркая, 19
Всего: упаковка (1)
557,99
Экономия: -58,19 грн
499,80 грн
В других городах:
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
569,99
Экономия: -70,19 грн
499,80 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
Всего: упаковка (19)
568,99
Экономия: -69,19 грн
499,80 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 320
Всего: упаковка (1)
557,99
Экономия: -58,19 грн
499,80 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
Всего: упаковка (1)
577,99
Экономия: -78,19 грн
499,80 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, шоссе Харьковское, 158-К
Всего: упаковка (1)
699,80
Экономия: -152,70 грн
547,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:30
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 56
Всего: капсулы (10)
622,99
Экономия: -123,19 грн
499,80 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, дорога Фонтанская, 2
Всего: упаковка (4)
579,99
Экономия: -80,19 грн
499,80 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
Всего: упаковка (2)
557,99
Экономия: -58,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Келецкая, 66
Всего: упаковка (8)
578,99
Экономия: -79,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Бердичев, ул. Житомирская, 23-А
Всего: упаковка (1)
587,99
Экономия: -88,19 грн
499,80 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Киевская, 25
Всего: упаковка (5)
562,99
Экономия: -63,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Сокиряны, ул. Победы, 11-А
Всего: упаковка (1)
622,99
Экономия: -123,19 грн
499,80 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Староконстантинов, ул. Острожского, 13
Всего: капсулы (10)
548,99
Экономия: -49,19 грн
499,80 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, шоссе Староконстантиновское, 17/1
Всего: упаковка (2)
562,99
Экономия: -63,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Панаса Мирного, 28/4
Всего: капсулы (10)
587,99
Экономия: -88,19 грн
499,80 грн