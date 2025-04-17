Винница (адрес не указан)
Доступно в 78 аптеках в Винница
Подорожник
Закрыто
Открывается через 41 мин
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
657,20
Экономия при брони: -20,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 41 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
795,03
Экономия при брони: -95,93 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 11 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
644,90
Экономия при брони: -8,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 41 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
Ощад аптека
Закрыто
Открывается через 41 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
220,75
Экономия при брони: -8,76 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 41 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
662,90
Экономия при брони: -26,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 41 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
704,03
Экономия при брони: -67,47 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 41 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
706,31
Экономия при брони: -109,48 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 41 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
651,90
Экономия при брони: -15,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 41 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
676,84
Экономия при брони: -75,87 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 11 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
715,67
Экономия при брони: -78,69 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 41 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
662,90
Экономия при брони: -26,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 41 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
707,10
Экономия при брони: -89,63 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 41 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
682,97
Экономия при брони: -65,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 11 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
662,90
Экономия при брони: -26,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 41 мин
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
Подорожник
Закрыто
Открывается через 41 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
651,60
Экономия при брони: -15,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 41 мин
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
662,90
Экономия при брони: -26,30 грн