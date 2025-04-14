Киев
Тенолиоф (Tenoliof)

Тенолиоф (Tenoliof)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 160 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
584,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
569,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
698,17
Экономия при брони: -58,45 грн
639,72 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
641,73
Экономия при брони: -25,71 грн
616,02 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
599,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
799,91
Экономия при брони: -62,13 грн
737,78 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
626,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
603,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
819,19
Экономия при брони: -81,41 грн
737,78 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
626,80 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
776,36
Экономия при брони: -60,88 грн
715,48 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
685,97
Экономия при брони: -35,25 грн
650,72 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
695,92
Экономия при брони: -69,36 грн
626,56 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
590,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
594,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
625,00 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
207,41 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
484,79
Экономия при брони: -38,45 грн
446,34 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
654,60
Экономия при брони: -27,80 грн
626,80 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
3.3 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
652,00 грн
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