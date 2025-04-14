Одесса (адрес не указан)
Доступно в 160 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
698,17
Экономия при брони: -58,45 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
641,73
Экономия при брони: -25,71 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
799,91
Экономия при брони: -62,13 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
819,19
Экономия при брони: -81,41 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
776,36
Экономия при брони: -60,88 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
685,97
Экономия при брони: -35,25 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
695,92
Экономия при брони: -69,36 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
Аптека
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
484,79
Экономия при брони: -38,45 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
654,60
Экономия при брони: -27,80 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
3.3 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC