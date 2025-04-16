Николаев (адрес не указан)
Доступно в 81 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
672,87
Экономия при брони: -65,33 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
644,90
Экономия при брони: -12,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
670,16
Экономия при брони: -34,82 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 14 мин
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
680,48
Экономия при брони: -63,02 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
691,68
Экономия при брони: -74,22 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
651,70
Экономия при брони: -19,70 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
651,40
Экономия при брони: -19,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
695,45
Экономия при брони: -90,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
680,86
Экономия при брони: -45,84 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
679,04
Экономия при брони: -44,49 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
644,90
Экономия при брони: -12,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
653,04
Экономия при брони: -47,69 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
644,90
Экономия при брони: -12,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
668,81
Экономия при брони: -25,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
647,85
Экономия при брони: -41,70 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
656,44
Экономия при брони: -50,29 грн