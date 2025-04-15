Львов (адрес не указан)
Доступно в 134 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
674,96
Экономия при брони: -75,60 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
644,60
Экономия при брони: -37,40 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
654,60
Экономия при брони: -47,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
644,60
Экономия при брони: -37,40 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
533,43
Экономия при брони: -49,75 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
688,06
Экономия при брони: -61,91 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
649,80
Экономия при брони: -42,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
644,60
Экономия при брони: -37,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
651,70
Экономия при брони: -44,50 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
651,70
Экономия при брони: -44,50 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
651,70
Экономия при брони: -44,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
653,20
Экономия при брони: -46,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
644,60
Экономия при брони: -37,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
687,20
Экономия при брони: -64,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
662,80
Экономия при брони: -55,60 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
644,60
Экономия при брони: -37,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
644,60
Экономия при брони: -37,40 грн