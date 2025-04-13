Киев (адрес не указан)
Доступно в 446 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
433,68
Экономия при брони: -12,74 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
681,00
Экономия при брони: -49,90 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
456,45
Экономия при брони: -15,43 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
679,00
Экономия при брони: -70,34 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
653,10
Экономия при брони: -22,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
647,42
Экономия при брони: -38,02 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
658,30
Экономия при брони: -48,90 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
635,50
Экономия при брони: -4,40 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
702,02
Экономия при брони: -28,94 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
676,45
Экономия при брони: -52,51 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
212,26
Экономия при брони: -1,47 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хорива, 17
1.8 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Верхний Вал, 22
1.8 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC