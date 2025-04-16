Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 126 аптеках в Кривой Рог
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
626,81
Экономия при брони: -55,01 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
759,18
Экономия при брони: -126,52 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
709,83
Экономия при брони: -67,93 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
673,38
Экономия при брони: -40,95 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
469,10
Экономия при брони: -52,94 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
213,85
Экономия при брони: -11,39 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
701,70
Экономия при брони: -77,40 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
702,95
Экономия при брони: -34,89 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
683,06
Экономия при брони: -76,97 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
672,54
Экономия при брони: -66,45 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
642,20
Экономия при брони: -34,20 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
806,93
Экономия при брони: -86,60 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
633,00
Экономия при брони: -61,20 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
655,50
Экономия при брони: -47,50 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
673,63
Экономия при брони: -84,16 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
486,38
Экономия при брони: -49,64 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
633,00
Экономия при брони: -61,20 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.1 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
655,50
Экономия при брони: -47,50 грн