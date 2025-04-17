Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 36 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
669,50
Экономия при брони: -41,40 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
643,90
Экономия при брони: -15,80 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
669,50
Экономия при брони: -41,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 4 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
654,20
Экономия при брони: -26,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
669,50
Экономия при брони: -41,40 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
669,50
Экономия при брони: -41,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
647,30
Экономия при брони: -19,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
654,20
Экономия при брони: -26,10 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
654,20
Экономия при брони: -26,10 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется через 4 мин
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
669,50
Экономия при брони: -41,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
643,90
Экономия при брони: -15,80 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
654,20
Экономия при брони: -26,10 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
659,41
Экономия при брони: -91,73 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Шевченко, 51
1.8 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
669,50
Экономия при брони: -41,40 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Музыкальная, 2
2.3 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
654,20
Экономия при брони: -26,10 грн
Аптека бам
Чернигов, ул. Теробороны, 4
2.3 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
669,50
Экономия при брони: -41,40 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 161
2.5 км
Тенолиоф лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон №3
Rompharm Company Georgia LLC
214,42
Экономия при брони: -5,26 грн