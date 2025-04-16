Тайгециклин Ромфарм (Tigecycline Rompharm)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Тайгециклин Ромфарм лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
4819,95 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
Тайгециклин Ромфарм лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
5020,93 грн
В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
94.0 км
Тайгециклин Ромфарм лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
4750,00
Экономия при брони: -137,00 грн
4613,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
286.4 км
Тайгециклин Ромфарм лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
4710,00
Экономия при брони: -48,00 грн
4662,00 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Троицкая, 48
342.3 км
Тайгециклин Ромфарм лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
4505,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 2
435.9 км
Тайгециклин Ромфарм лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
5192,90
Экономия при брони: -0,50 грн
5192,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
444.3 км
Тайгециклин Ромфарм лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
4847,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ромоданова Академика, 6/29
448.7 км
Тайгециклин Ромфарм лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
5061,80 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Парталы Станислава, 17-А
255.4 км
Тайгециклин Ромфарм лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC