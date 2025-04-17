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Тайгециклин Ромфарм (Tigecycline Rompharm)
Тайгециклин Ромфарм (Tigecycline Rompharm)
Винница
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 41 мин
Киев, ул. Ромоданова Академика, 6/29
197.1 км
Тайгециклин Ромфарм лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
5061,80
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 41 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
198.3 км
Тайгециклин Ромфарм лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
4847,90
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается через 41 мин
Киев, ул. Драгоманова, 2
201.9 км
Тайгециклин Ромфарм лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
5192,90
Экономия при брони:
-0,50 грн
5192,40
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
260.6 км
Тайгециклин Ромфарм лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
4710,00
Экономия при брони:
-48,00 грн
4662,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается через 41 мин
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
449.7 км
Тайгециклин Ромфарм лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
4750,00
Экономия при брони:
-137,00 грн
4613,00
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается через 41 мин
Сумы, ул. Троицкая, 48
488.3 км
Тайгециклин Ромфарм лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
4505,50
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 41 мин
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
518.5 км
Тайгециклин Ромфарм лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
4819,95
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 41 мин
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
520.8 км
Тайгециклин Ромфарм лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
5020,93
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 18:00
Харьков, ул. Парталы Станислава, 17-А
565.0 км
Тайгециклин Ромфарм лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
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