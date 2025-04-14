Киев
Тайгециклин Ромфарм (Tigecycline Rompharm)

Тайгециклин Ромфарм (Tigecycline Rompharm)

Одесса (адрес не указан)
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В городах рядом
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
342.8 км
Тайгециклин Ромфарм лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
4710,00
Экономия при брони: -48,00 грн
4662,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
369.2 км
Тайгециклин Ромфарм лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
4819,95 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
371.5 км
Тайгециклин Ромфарм лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
5020,93
Экономия при брони: -80,93 грн
4940,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
374.5 км
Тайгециклин Ромфарм лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
4750,00
Экономия при брони: -137,00 грн
4613,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 2
437.2 км
Тайгециклин Ромфарм лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
5192,90
Экономия при брони: -0,50 грн
5192,40 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
441.0 км
Тайгециклин Ромфарм лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
4847,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ромоданова Академика, 6/29
443.4 км
Тайгециклин Ромфарм лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
5061,80 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Сумы, ул. Троицкая, 48
578.8 км
Тайгециклин Ромфарм лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
4505,50 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 18:00
Харьков, ул. Парталы Станислава, 17-А
570.0 км
Тайгециклин Ромфарм лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
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