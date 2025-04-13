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Тайгециклин Ромфарм (Tigecycline Rompharm)
Тайгециклин Ромфарм (Tigecycline Rompharm)
Киев
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Доступно в 3 аптеках в Киев
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Тайгециклин Ромфарм лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
4847,90
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ромоданова Академика, 6/29
4.4 км
Тайгециклин Ромфарм лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
5061,80
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 2
8.7 км
Тайгециклин Ромфарм лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
5192,90
Экономия при брони:
-0,50 грн
5192,40
грн
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В городах рядом
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
159.5 км
Тайгециклин Ромфарм лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
4710,00
Экономия при брони:
-48,00 грн
4662,00
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Сумы, ул. Троицкая, 48
307.0 км
Тайгециклин Ромфарм лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
4505,50
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
357.5 км
Тайгециклин Ромфарм лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
4750,00
Экономия при брони:
-137,00 грн
4613,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
450.7 км
Тайгециклин Ромфарм лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
4819,95
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
452.5 км
Тайгециклин Ромфарм лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
5020,93
Экономия при брони:
-80,93 грн
4940,00
грн
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