Тайгециклин Ромфарм (Tigecycline Rompharm)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Харьков
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Парталы Станислава, 17-А
5.2 км
Тайгециклин Ромфарм лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
В городах рядом
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Троицкая, 48
144.8 км
Тайгециклин Ромфарм лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
4505,50 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
196.6 км
Тайгециклин Ромфарм лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
4750,00
Экономия при брони: -137,00 грн
4613,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
257.1 км
Тайгециклин Ромфарм лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
5020,93
Экономия при брони: -80,93 грн
4940,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
257.9 км
Тайгециклин Ромфарм лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
4819,95 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
306.2 км
Тайгециклин Ромфарм лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
4710,00
Экономия при брони: -48,00 грн
4662,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 2
402.1 км
Тайгециклин Ромфарм лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
5192,90
Экономия при брони: -0,50 грн
5192,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
410.3 км
Тайгециклин Ромфарм лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
4847,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ромоданова Академика, 6/29
414.3 км
Тайгециклин Ромфарм лиофилизат для раствора для инфузий 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
5061,80 грн