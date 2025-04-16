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Ванкомицин (Vancomycinum)
Ванкомицин (Vancomycinum)
Запорожье
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 76
368.5 км
Ванкомицин лиофилизат для раствора для инфузий 1000 мг флакон №1
Genopharm
325,29
Экономия при брони:
-17,83 грн
307,46
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
444.3 км
Ванкомицин лиофилизат для раствора для инфузий 500 мг флакон №1
Genopharm
160,50
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Погребище, ул. Винницкая, 12-А
470.2 км
Ванкомицин лиофилизат для раствора для инфузий 1000 мг флакон №1
Genopharm
329,62
Экономия при брони:
-22,16 грн
307,46
грн
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