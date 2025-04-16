Киев
Ванкомицин (Vancomycinum)

Ванкомицин (Vancomycinum)

Николаев (адрес не указан)
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 76
108.1 км
Ванкомицин лиофилизат для раствора для инфузий 1000 мг флакон №1
Genopharm
320,10
Экономия при брони: -12,64 грн
307,46 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Погребище, ул. Винницкая, 12-А
347.8 км
Ванкомицин лиофилизат для раствора для инфузий 1000 мг флакон №1
Genopharm
330,49
Экономия при брони: -23,03 грн
307,46 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
405.2 км
Ванкомицин лиофилизат для раствора для инфузий 500 мг флакон №1
Genopharm
160,50 грн
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