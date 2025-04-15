Киев
Ванкомицин (Vancomycinum)

Ванкомицин (Vancomycinum)

Львов (адрес не указан)
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В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Погребище, ул. Винницкая, 12-А
379.2 км
Ванкомицин лиофилизат для раствора для инфузий 1000 мг флакон №1
Genopharm
319,02
Экономия при брони: -11,56 грн
307,46 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
468.4 км
Ванкомицин лиофилизат для раствора для инфузий 500 мг флакон №1
Genopharm
160,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 76
623.2 км
Ванкомицин лиофилизат для раствора для инфузий 1000 мг флакон №1
Genopharm
326,16
Экономия при брони: -18,70 грн
307,46 грн
Региональная аптечная сеть руан
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 24/30
782.5 км
Ванкомицин лиофилизат для раствора для инфузий 1000 мг флакон №1
Genopharm
289,20 грн
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