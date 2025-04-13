Киев
Ванкомицин (Vancomycinum)

Ванкомицин (Vancomycinum)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 2 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Ванкомицин лиофилизат для раствора для инфузий 500 мг флакон №1
Genopharm
160,50 грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Погребище, ул. Винницкая, 12-А
140.5 км
Ванкомицин лиофилизат для раствора для инфузий 1000 мг флакон №1
Genopharm
329,90
Экономия при брони: -22,44 грн
307,46 грн
Региональная аптечная сеть руан
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 24/30
364.6 км
Ванкомицин лиофилизат для раствора для инфузий 1000 мг флакон №1
Genopharm
289,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 76
442.9 км
Ванкомицин лиофилизат для раствора для инфузий 1000 мг флакон №1
Genopharm
323,26
Экономия при брони: -15,80 грн
307,46 грн
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