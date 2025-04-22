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Ванкомицин (Vancomycinum)
Ванкомицин (Vancomycinum)
Харьков
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
410.3 км
Ванкомицин лиофилизат для раствора для инфузий 500 мг флакон №1
Genopharm
160,50
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Погребище, ул. Винницкая, 12-А
505.2 км
Ванкомицин лиофилизат для раствора для инфузий 1000 мг флакон №1
Genopharm
318,28
Экономия при брони:
-10,82 грн
307,46
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 76
565.3 км
Ванкомицин лиофилизат для раствора для инфузий 1000 мг флакон №1
Genopharm
329,31
Экономия при брони:
-21,85 грн
307,46
грн
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