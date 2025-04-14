Киев
Ванкомицин (Vancomycinum)

Ванкомицин (Vancomycinum)

Днепр (адрес не указан)
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 76
387.0 км
Ванкомицин лиофилизат для раствора для инфузий 1000 мг флакон №1
Genopharm
326,16
Экономия при брони: -18,70 грн
307,46 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
389.4 км
Ванкомицин лиофилизат для раствора для инфузий 500 мг флакон №1
Genopharm
160,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 50 мин
Погребище, ул. Винницкая, 12-А
431.3 км
Ванкомицин лиофилизат для раствора для инфузий 1000 мг флакон №1
Genopharm
319,02
Экономия при брони: -11,56 грн
307,46 грн
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