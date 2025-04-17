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Ванкомицин (Vancomycinum)
Ванкомицин (Vancomycinum)
Чернигов
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
128.2 км
Ванкомицин лиофилизат для раствора для инфузий 500 мг флакон №1
Genopharm
160,50
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 4 мин
Погребище, ул. Винницкая, 12-А
266.0 км
Ванкомицин лиофилизат для раствора для инфузий 1000 мг флакон №1
Genopharm
325,63
Экономия при брони:
-18,17 грн
307,46
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется через 7 мин
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 76
560.5 км
Ванкомицин лиофилизат для раствора для инфузий 1000 мг флакон №1
Genopharm
323,81
Экономия при брони:
-16,35 грн
307,46
грн
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