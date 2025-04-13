Вазапрокс-альфа (Vasaprox-alpha)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 324 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 3 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Вазапрокс-альфа порошок для раствора для инфузий 20 мкг флакон стеклянный №10
SAF INVEST Ltd
6915,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 3 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Вазапрокс-альфа порошок для раствора для инфузий 20 мкг флакон стеклянный №10
SAF INVEST Ltd
6061,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 3 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Вазапрокс-альфа порошок для раствора для инфузий 20 мкг флакон стеклянный №10
SAF INVEST Ltd
7241,70 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Вазапрокс-альфа порошок для раствора для инфузий 20 мкг флакон стеклянный №10
SAF INVEST Ltd
7241,70 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Вазапрокс-альфа порошок для раствора для инфузий 20 мкг флакон стеклянный №10
SAF INVEST Ltd
6308,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Вазапрокс-альфа порошок для раствора для инфузий 20 мкг флакон стеклянный №10
SAF INVEST Ltd
7241,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 3 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Вазапрокс-альфа порошок для раствора для инфузий 20 мкг флакон стеклянный №10
SAF INVEST Ltd
7241,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Вазапрокс-альфа порошок для раствора для инфузий 20 мкг флакон стеклянный №10
SAF INVEST Ltd
7241,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Вазапрокс-альфа порошок для раствора для инфузий 20 мкг флакон стеклянный №10
SAF INVEST Ltd
7241,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Вазапрокс-альфа порошок для раствора для инфузий 20 мкг флакон стеклянный №10
SAF INVEST Ltd
7241,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 3 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Вазапрокс-альфа порошок для раствора для инфузий 20 мкг флакон стеклянный №10
SAF INVEST Ltd
6929,80
Экономия при брони: -84,20 грн
6845,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 3 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Вазапрокс-альфа порошок для раствора для инфузий 20 мкг флакон стеклянный №10
SAF INVEST Ltd
6967,54 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Вазапрокс-альфа порошок для раствора для инфузий 20 мкг флакон стеклянный №10
SAF INVEST Ltd
2707,30
Экономия при брони: -104,38 грн
2602,92 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Вазапрокс-альфа порошок для раствора для инфузий 20 мкг флакон стеклянный №10
SAF INVEST Ltd
2861,13
Экономия при брони: -146,77 грн
2714,36 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 3 мин
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Вазапрокс-альфа порошок для раствора для инфузий 20 мкг флакон стеклянный №10
SAF INVEST Ltd
7241,70 грн
Аптекарь
Закрыто
Открывается через 3 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
1.8 км
Вазапрокс-альфа порошок для раствора для инфузий 20 мкг флакон стеклянный №10
SAF INVEST Ltd
6457,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 3 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Вазапрокс-альфа порошок для раствора для инфузий 20 мкг флакон стеклянный №10
SAF INVEST Ltd
7241,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Вазапрокс-альфа порошок для раствора для инфузий 20 мкг флакон стеклянный №10
SAF INVEST Ltd
5065,42
Экономия при брони: -238,67 грн
4826,74 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Вазапрокс-альфа порошок для раствора для инфузий 20 мкг флакон стеклянный №10
SAF INVEST Ltd
5849,96
Экономия при брони: -246,12 грн
5603,84 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Вазапрокс-альфа порошок для раствора для инфузий 20 мкг флакон стеклянный №10
SAF INVEST Ltd
7241,70 грн