Вазапрокс-альфа (Vasaprox-alpha)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 148 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Вазапрокс-альфа порошок для раствора для инфузий 20 мкг флакон стеклянный №10
SAF INVEST Ltd
7465,70 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Вазапрокс-альфа порошок для раствора для инфузий 20 мкг флакон стеклянный №10
SAF INVEST Ltd
7465,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Вазапрокс-альфа порошок для раствора для инфузий 20 мкг флакон стеклянный №10
SAF INVEST Ltd
7465,70 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Вазапрокс-альфа порошок для раствора для инфузий 20 мкг флакон стеклянный №10
SAF INVEST Ltd
7465,70 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Вазапрокс-альфа порошок для раствора для инфузий 20 мкг флакон стеклянный №10
SAF INVEST Ltd
7465,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Вазапрокс-альфа порошок для раствора для инфузий 20 мкг флакон стеклянный №10
SAF INVEST Ltd
2844,64
Экономия при брони: -186,97 грн
2657,66 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Вазапрокс-альфа порошок для раствора для инфузий 20 мкг флакон стеклянный №10
SAF INVEST Ltd
7465,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Вазапрокс-альфа порошок для раствора для инфузий 20 мкг флакон стеклянный №10
SAF INVEST Ltd
7465,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Вазапрокс-альфа порошок для раствора для инфузий 20 мкг флакон стеклянный №10
SAF INVEST Ltd
7465,70 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Вазапрокс-альфа порошок для раствора для инфузий 20 мкг флакон стеклянный №10
SAF INVEST Ltd
7465,70 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Вазапрокс-альфа порошок для раствора для инфузий 20 мкг флакон стеклянный №10
SAF INVEST Ltd
7465,70 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Вазапрокс-альфа порошок для раствора для инфузий 20 мкг флакон стеклянный №10
SAF INVEST Ltd
7465,70 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Вазапрокс-альфа порошок для раствора для инфузий 20 мкг флакон стеклянный №10
SAF INVEST Ltd
7465,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Вазапрокс-альфа порошок для раствора для инфузий 20 мкг флакон стеклянный №10
SAF INVEST Ltd
7465,70 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Вазапрокс-альфа порошок для раствора для инфузий 20 мкг флакон стеклянный №10
SAF INVEST Ltd
6669,74
Экономия при брони: -341,53 грн
6328,21 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Вазапрокс-альфа порошок для раствора для инфузий 20 мкг флакон стеклянный №10
SAF INVEST Ltd
7207,39
Экономия при брони: -415,05 грн
6792,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Вазапрокс-альфа порошок для раствора для инфузий 20 мкг флакон стеклянный №10
SAF INVEST Ltd
7465,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Вазапрокс-альфа порошок для раствора для инфузий 20 мкг флакон стеклянный №10
SAF INVEST Ltd
7311,01
Экономия при брони: -495,26 грн
6815,75 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Мониторная, 2
4.2 км
Вазапрокс-альфа порошок для раствора для инфузий 20 мкг флакон стеклянный №10
SAF INVEST Ltd
6967,54 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
Вазапрокс-альфа порошок для раствора для инфузий 20 мкг флакон стеклянный №10
SAF INVEST Ltd
4161,04
Экономия при брони: -258,47 грн
3902,57 грн