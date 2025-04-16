Стрептоцидовая порошок (Streptocide powder)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 164 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
394,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
96,40
Экономия при брони: -3,69 грн
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
281,16
Экономия при брони: -12,11 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
99,92
Экономия при брони: -4,54 грн
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
335,23
Экономия при брони: -16,83 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
394,30 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
92,82
Экономия при брони: -4,82 грн
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
394,30 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
394,30 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
98,80
Экономия при брони: -4,20 грн
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
394,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
84,84
Экономия при брони: -2,98 грн
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
394,30 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
394,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
90,16
Экономия при брони: -9,48 грн
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
394,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
394,30 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
394,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
394,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
89,10
Экономия при брони: -5,78 грн
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
394,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
91,17
Экономия при брони: -4,35 грн
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
394,30 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
394,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
394,30 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
394,30 грн