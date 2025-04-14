Стрептоцидовая порошок (Streptocide powder)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 138 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
351,18
Экономия при брони: -17,85 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
91,66
Экономия при брони: -3,39 грн
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
362,40
Экономия при брони: -15,14 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
93,61
Экономия при брони: -3,38 грн
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
335,11
Экономия при брони: -13,72 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
394,30 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
394,30 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
220,14
Экономия при брони: -11,19 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
394,30 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
394,30 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
320,83
Экономия при брони: -13,67 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
86,01
Экономия при брони: -4,42 грн
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
354,53
Экономия при брони: -18,22 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
93,05
Экономия при брони: -20,01 грн
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
370,05
Экономия при брони: -25,78 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
394,30 грн