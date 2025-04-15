Стрептоцидовая порошок (Streptocide powder)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 76 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
267,95
Экономия при брони: -11,98 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
98,80
Экономия при брони: -6,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
99,30
Экономия при брони: -6,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
103,10
Экономия при брони: -10,70 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
103,10
Экономия при брони: -10,70 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
92,80
Экономия при брони: -0,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
98,80
Экономия при брони: -6,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
91,88
Экономия при брони: -18,79 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
96,20
Экономия при брони: -3,80 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
103,10
Экономия при брони: -10,70 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
103,10
Экономия при брони: -10,70 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
95,64
Экономия при брони: -4,14 грн
Мед-сервис
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
1.1 км
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
98,80
Экономия при брони: -6,40 грн