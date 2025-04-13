Стрептоцидовая порошок (Streptocide powder)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 497 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
103,10
Экономия при брони: -7,50 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
103,10
Экономия при брони: -7,50 грн
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
394,30 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
89,23
Экономия при брони: -13,56 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
394,30 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
89,23
Экономия при брони: -13,56 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
89,26
Экономия при брони: -21,02 грн
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
394,30 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
394,30 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
106,75
Экономия при брони: -4,85 грн
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс