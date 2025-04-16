Стрептоцидовая порошок (Streptocide powder)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 128 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
394,30 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
88,70
Экономия при брони: -5,85 грн
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
394,30 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
394,30 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
394,30 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
88,73
Экономия при брони: -5,91 грн
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
394,30 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
394,30 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
270,60
Экономия при брони: -14,63 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
92,30
Экономия при брони: -0,20 грн
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
394,30 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
394,30 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
87,37
Экономия при брони: -19,10 грн
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
394,30 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
394,30 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
394,30 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
87,59
Экономия при брони: -19,32 грн
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
394,30 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
394,30 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
87,91
Экономия при брони: -19,67 грн
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
394,30 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
394,30 грн