Стрептоцидовая порошок (Streptocide powder)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 233 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
87,56
Экономия при брони: -5,63 грн
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
394,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
89,58
Экономия при брони: -7,06 грн
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
200,84
Экономия при брони: -13,13 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
319,86
Экономия при брони: -9,52 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
89,37
Экономия при брони: -5,83 грн
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
394,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
98,12
Экономия при брони: -4,34 грн
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
358,88
Экономия при брони: -17,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
304,94
Экономия при брони: -18,38 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс