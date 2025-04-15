Стрептоцидовая порошок (Streptocide powder)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 208 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
394,30 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
89,71
Экономия при брони: -10,04 грн
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
394,30 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
98,30
Экономия при брони: -5,80 грн
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
394,30 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
87,70
Экономия при брони: -3,84 грн
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
334,08
Экономия при брони: -15,68 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
394,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
394,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
394,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
91,79
Экономия при брони: -7,93 грн
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
394,30 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
88,44
Экономия при брони: -9,67 грн
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
355,88
Экономия при брони: -19,57 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
85,21
Экономия при брони: -3,38 грн
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
394,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
91,89
Экономия при брони: -5,08 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
86,78
Экономия при брони: -2,85 грн
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
354,35
Экономия при брони: -13,06 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
345,40
Экономия при брони: -18,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
394,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
88,09
Экономия при брони: -4,24 грн
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
151,01
Экономия при брони: -7,73 грн