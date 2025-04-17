Стрептоцидовая порошок (Streptocide powder)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 52 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
98,80
Экономия при брони: -6,60 грн
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
394,30 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
98,60
Экономия при брони: -6,40 грн
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
394,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
98,80
Экономия при брони: -6,60 грн
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
394,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 4 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
394,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 4 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
98,80
Экономия при брони: -6,60 грн
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
394,30 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
96,72
Экономия при брони: -5,16 грн
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
394,30 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
394,30 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 4 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
90,31
Экономия при брони: -10,30 грн
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
394,30 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
98,80
Экономия при брони: -6,60 грн
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
394,30 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
394,30 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 4 мин
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
365,05
Экономия при брони: -23,76 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
394,30 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Стрептоцид порошок накожный 15 г флакон полимерный №1
Исток-Плюс
89,84
Экономия при брони: -8,81 грн
Стрептоцид порошок накожный 5 г саше №20
Исток-Плюс
394,30 грн