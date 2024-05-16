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D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл, №20 - Львов (872695) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 25 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (2)
876,60 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
876,60 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
1133,62
Экономия: -85,80 грн
1047,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1), стик (8)
1162,78
Экономия: -108,86 грн
1053,92 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: жидкость (16)
1142,96
Экономия: -98,60 грн
1044,36 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 7/7
Всего: упаковка (1)
1015,38 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 11-А
Всего: упаковка (2)
876,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (3)
1154,27
Экономия: -110,43 грн
1043,84 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (3)
1117,45
Экономия: -59,93 грн
1057,52 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Владимира Великого, 61
Всего: упаковка (1)
1108,80 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Субботовская, 2-А
Всего: жидкость (7)
1122,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
Всего: упаковка (10)
1115,96
Экономия: -75,92 грн
1040,04 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Симоненко Василия, 4
Всего: упаковка (1)
1214,40 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Выговского Ивана, 32
Всего: упаковка (1)
1240,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 45-Ж
Всего: упаковка (1)
1015,38 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Патона, 9/4
Всего: упаковка (1)
1122,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 51
Всего: упаковка (3)
1125,68
Экономия: -136,40 грн
989,28 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Гринченко, 2-А
Всего: жидкость (15)
1174,80 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Чукарина, 1
Всего: упаковка (1)
1135,20 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Красной Калины, 49
Всего: жидкость (6)
1015,38 грн