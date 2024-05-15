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D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл, №20 - Харьков (872695) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (3)
1171,80 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
1175,20 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (4)
1220,20 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (1)
1195,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
1167,30
Экономия: -129,38 грн
1037,92 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
1132,49
Экономия: -89,56 грн
1042,93 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
1206,28
Экономия: -154,77 грн
1051,51 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (1)
1187,92
Экономия: -137,42 грн
1050,50 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
Всего: жидкость (15)
1147,89
Экономия: -100,04 грн
1047,85 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 42/2
Всего: упаковка (1)
1015,38 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
Всего: упаковка (1)
1192,46
Экономия: -135,95 грн
1056,51 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
Всего: упаковка (1)
1167,32
Экономия: -122,32 грн
1045,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Всего: упаковка (1)
1155,55
Экономия: -106,15 грн
1049,40 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Мира, 2-К
Всего: упаковка (2)
1241,76
Экономия: -194,16 грн
1047,60 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 6
Всего: упаковка (1)
1166,63
Экономия: -99,37 грн
1067,26 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Луговская, 248
Всего: жидкость (10)
1156,35
Экономия: -104,31 грн
1052,04 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: жидкость (13)
1131,27
Экономия: -79,39 грн
1051,88 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1), стик (10)
1254,81
Экономия: -120,40 грн
1134,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Центральная, 2/4
Всего: упаковка (1)
1158,61
Экономия: -96,84 грн
1061,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
1189,33
Экономия: -127,23 грн
1062,10 грн