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D-Манноза Новеко жидкость стик 15 мл, №20 - Днепр (Днепропетровск) (872695) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 30 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: жидкость (15)
1238,17
Экономия: -180,89 грн
1057,28 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1), стик (6)
1199,28
Экономия: -141,36 грн
1057,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
1165,85
Экономия: -103,75 грн
1062,10 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
1185,97
Экономия: -123,87 грн
1062,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (1)
1148,40
Экономия: -81,14 грн
1067,26 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (1)
1136,10
Экономия: -68,84 грн
1067,26 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (3)
1190,33
Экономия: -128,23 грн
1062,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: жидкость (13)
1148,40
Экономия: -96,52 грн
1051,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (1), стик (2)
1192,24
Экономия: -130,14 грн
1062,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, просп. Поля Александра, 110
Всего: жидкость (10)
1154,75
Экономия: -108,69 грн
1046,06 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: жидкость (6)
1248,08
Экономия: -184,26 грн
1063,82 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Новокрымская, 4
Всего: упаковка (1)
1132,06
Экономия: -87,70 грн
1044,36 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (2), стик (5)
1206,39
Экономия: -145,77 грн
1060,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Центральная, 2/4
Всего: упаковка (1)
1163,88
Экономия: -102,11 грн
1061,77 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1), стик (10)
1233,84
Экономия: -99,43 грн
1134,41 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 113
Всего: упаковка (1), стик (10)
1133,14
Экономия: -153,72 грн
979,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 123
Всего: жидкость (17)
1252,22
Экономия: -194,94 грн
1057,28 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 74-К
Всего: упаковка (1)
1231,88
Экономия: -166,52 грн
1065,36 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 40
Всего: упаковка (1)
1233,57
Экономия: -176,29 грн
1057,28 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Лукьяненко Левка, 37
Всего: упаковка (1)
1210,80
Экономия: -145,44 грн
1065,36 грн