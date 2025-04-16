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Бальзам для губ Колор интенс хелси терапи (Lip balm Colour Intense Healthy Therapy)
Бальзам для губ Колор интенс хелси терапи (Lip balm Colour Intense Healthy Therapy)
Кривой Рог
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Мелисса
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
256.9 км
Бальзам для губ Colour Intense Healthy Therapy бальзам для губ восстанавливающий 5 г №1
Астра-Косметик
57,90
грн
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Эльза
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, дорога Фонтанская, 14-А
258.2 км
Бальзам для губ Colour Intense Healthy Therapy бальзам для губ восстанавливающий 5 г №1
Астра-Косметик
57,90
грн
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Бальзам для губ Colour Intense Healthy Therapy бальзам для губ увлажняющий 5 г №1
Астра-Косметик
57,90
грн
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Виола
Открыто
Круглосуточно
Одесса, дорога Фонтанская, 59
258.2 км
Бальзам для губ Colour Intense Healthy Therapy бальзам для губ увлажняющий 5 г №1
Астра-Косметик
57,90
грн
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Роза
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 6
259.8 км
Бальзам для губ Colour Intense Healthy Therapy бальзам для губ восстанавливающий 5 г №1
Астра-Косметик
57,90
грн
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Ульяна
Открыто
Закроется в 23:00
Черноморск, просп. Мира, 22-В
273.2 км
Бальзам для губ Colour Intense Healthy Therapy бальзам для губ восстанавливающий 5 г №1
Астра-Косметик
57,90
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Практичная, 2
348.2 км
Бальзам для губ Colour Intense Healthy Therapy бальзам для губ защитный 5 г №1
Астра-Косметик
44,00
грн
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Бальзам для губ Colour Intense Healthy Therapy бальзам для губ увлажняющий 5 г №1
Астра-Косметик
44,60
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 3
348.5 км
Бальзам для губ Colour Intense Healthy Therapy бальзам для губ восстанавливающий 5 г №1
Астра-Косметик
56,70
Экономия при брони:
-14,66 грн
42,04
грн
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Открыто
Закроется в 17:00
Новопокровка, ул. Весича, 2
315.1 км
Бальзам для губ Colour Intense Healthy Therapy бальзам для губ восстанавливающий 5 г №1
Астра-Косметик
Аптека
Открыто
Закроется в 16:00
Харьков, ул. Проскуры Академика, 3-А
318.6 км
Бальзам для губ Colour Intense Healthy Therapy бальзам для губ защитный 5 г №1
Астра-Косметик
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