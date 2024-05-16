Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаСредства по уходу за губамиБальзам для губ Colour Intense Healthy TherapyЦены в аптеках

Бальзам для губ Colour Intense Healthy Therapy бальзам для губ увлажняющий 5 г 01 каннабис и лимон - Харьков (874706) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Малая Шияновская, 1
Всего: упаковка (1)
40,90
Экономия: -9,93 грн
30,97 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Практичная, 2
Всего: упаковка (7)
39,73 грн
Милана
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Ойстраха Давида, 2
Всего: упаковка (1)
39,60 грн
Виола
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Одесса, дорога Фонтанская, 59
Всего: упаковка (1)
39,60 грн
Валерия
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 13
Всего: упаковка (1)
39,60 грн
Жасмин
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рабина Ицхака, 16
Всего: упаковка (1)
39,60 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом