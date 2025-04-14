Зубная паста Президент орто (Toothpaste President ortho)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Зубная паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
217,59
Экономия при брони: -8,04 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Зубная паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Зубная паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
224,20
Экономия при брони: -14,65 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается через 22 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Зубная паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 22 мин
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Зубная паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Зубная паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается через 22 мин
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Зубная паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 22 мин
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Зубная паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 22 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Зубная паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
220,66
Экономия при брони: -10,81 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Зубная паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Зубная паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Зубная паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Зубная паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
Аптека низких цен
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Зубная паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
224,02
Экономия при брони: -14,47 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 22 мин
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
Зубная паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Харьков, просп. Аэрокосмический, 72
2.2 км
Зубная паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 22 мин
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Зубная паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
225,66
Экономия при брони: -15,81 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 22 мин
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Зубная паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 22 мин
Харьков, ул. Павлова Академика, 44-Б
3.1 км
Зубная паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 22 мин
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Зубная паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
220,01
Экономия при брони: -10,16 грн